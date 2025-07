Romania, motociclista italiano trascinato nella foresta e ucciso da un orso

Un cittadino italiano di 48 anni è stato ucciso in Romania da un orso mentre percorreva in moto l'autostrada Transfagarasan, nella zona di Arefu, a circa 500 metri dalla diga di Vidraru in direzione di Balea Lac. L'uomo si sarebbe fermato insieme ad altri motociclisti stranieri quando è stato aggredito e trascinato nella foresta dall'animale. Il suo corpo è stato successivamente ritrovato dalle squadre di soccorso.