Parco d'Abruzzo, troppi turisti disturbano "l'amore" degli orsi: sentiero chiuso

La restrizione non è una novità: un provvedimento simile era stato adottato poco più di un anno fa. Questa volta, però, l’appello si allarga: “Ci auguriamo che rispetto e precauzione vengano adottati anche in situazioni simili al di fuori del parco, dove non abbiamo possibilità di intervenire con divieti di accesso”. La chiusura potrà essere prorogata in caso di necessità, per garantire le migliori condizioni possibili agli orsi marsicani.