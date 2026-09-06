Pavia, strangola il vicino a morte e ne inscena il suicidio dando fuoco alla casa: arrestato

Durante le indagini sono state acquisite e analizzate le telecamere di videosorveglianza della zona e il traffico telefonico. Già i primi accertamenti medico-legali avevano mostrato che Iabichella "aveva riportato gravi lesioni al volto e presentava evidenti segni di strangolamento". Secondo la ricostruzione degli investigatori, Manfrin aveva tentato di simulare un suicidio mandando messaggi di addio dal telefonino della vittima. Poi avrebbe appiccato il fuoco alla camera da letto nella quale si trovava il cadavere per cancellare le tracce dell'omicidio.