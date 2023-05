Pavia, padre ubriaco minaccia di buttare giù dalla finestra la figlia: fermato con il taser

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia

A metterla in pericolo è stato il padre ubriaco, che ha minacciato di buttarla giù dalla finestra per sfuggire a un arresto. Tuttavia, i carabinieri sono riusciti a fermarlo con un taser e arrestarlo per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, un quarantenne di origini romene, violento e dedito all'abuso di alcol, si era in un primo momento avventato sulla moglie che però era riuscita a scappare di casa con le figlie maggiori per sfuggire all'ennesima aggressione del marito. Le urla disperate della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno allertato prontamente i carabinieri. La figlia più piccola, invece, a differenza delle sorelle di 12 e 14 anni, non era riuscita a correre assieme alla mamma per mettersi in salvo dalla furia dell'uomo.

La bimba di un anno si trovava in braccio al padre quando i carabinieri hanno fatto irruzione in casa. L'uomo aveva già buttato giù dalla finestra diversi vasi e per non farsi avvicinare dai militari ha iniziato a sporgere la piccola verso il vuoto. I carabinieri hanno evitato il peggio bloccando l'uomo con un taser.

Il 40enne si è poi rialzato e ha colpito a calci e pugni i militari prima di essere bloccato e trasferito in carcere. La bimba, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute.