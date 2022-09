Napoli, bimbo caduto dal balcone: il domestico condannato a 18 anni

Il giudice ha accolto le richieste del pm Barbara Aprea. Cannio, che è in cura per una patologia psichiatrica, era stato ritenuto capace di intendere e volere .

Presenti, alla lettura della sentenza, i

genitori

Non è opportuno parlare di soddisfazione

di Samuele, il nonno e altri suoi familiari che non sono riusciti a trattenere l'emozione. Attraverso il loro legale, l'avvocato Domenico De Rosa, solo poche parole: "- hanno detto, riferendosi al verdetto - ci siamo rimessi nelle mani della legge".

Nei

giorni successivi alla tragedia

tensioni

L'acredine culminò durante il funerale

parenti

finiti sotto inchiesta

, avvenuta il 17 settembre dell'anno scorso, ci furono anche, tra gli operatori dell'informazione e la gente del quartiere che, per impedire ai giornalisti di avvicinarsi alla palazzina, costituirono una sorta di servizio d'ordine. Tensioni esasperate anche dalla notizia di un video che ritraeva la mamma mentre stringeva tra le braccia il figlio morente., celebrato il 22 settembre, quando alcuni parenti e amici della famiglia del bimbo in un momento di intemperanza nei confronti dei cineoperatori presenti, sfogarono la loro rabbia anche contro un poliziotto che stava riprendendo le esequie con una telecamera. Per questo episodio quelle persone, tra cui trestretti della mamma di Samuele, sonoper danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi hanno ricevuto un avviso di conclusione indagine.

Cannio

per prenderlo fu necessario un espediente

confessò

domestico prestava servizio anche presso altre famiglie

venne individuato dalla Squadra Mobile e sottoposto a fermo il giorno dopo la tragedia:. Agli inquirenti che lo interrogaronodi avere fatto cadere il piccolo giù. Una notizia accolta con incredulità nel quartiere dove il 39enne. Una consulenza lo ha ritenuto capace di intendere e volere, malgrado la patologia psichiatrica tenuta sotto controllo con le cure, e, quindi, anche di sostenere il processo.

Oggi durante le repliche, l'avvocato difensore Mariassunta Zotti, ha rappresentato al giudice l'eventualita' che la morte di Samuele potesse essere frutto di un incidente, tesi legata alla presenza sul balcone di un tavolino con due sedie che il piccolo avrebbe potuto usare per affacciarsi. L'ammissione di colpevolezza del suo cliente, sempre secondo l'avvocato Zotti, potrebbe essere invece riconducibile al suo precario stato di salute. Tesi non accolta dal giudice che ha ritenuto invece di condannarlo per omcidio volontario. "Appena saremo in possesso delle motivazioni - ha annunciato Zotti - presenteremo appello".