Cronaca
A VIGEVANO

Quattro minori su un'auto rubata non si fermano all'alt della polizia e si schiantano nel Pavese

A bordo della vettura c'erano tre ragazzi, due di 15 anni e uno di 17, e una 16enne: non sono in gravi condizioni

16 Set 2025 - 13:25
© Istockphoto

© Istockphoto

A bordo di un'auto rubata non si sono fermati all'alt della polizia, finendo per schiantarsi contro una recinzione. Protagonisti del tentativo di fuga e dell'incidente, avvenuto verso le 2 di notte in una via di Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati quattro minorenni: tre ragazzi, due di 15 anni e uno di 17, e una 16enne.

La vettura sulla quale viaggiavano è finita contro altre auto parcheggiate nella zona, ha danneggiato la volante del commissariato e ha concluso la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano: le loro condizioni non sono gravi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.

vigevano
pavia

