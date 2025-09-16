Quattro minori su un'auto rubata non si fermano all'alt della polizia e si schiantano nel Pavese

A bordo di un'auto rubata non si sono fermati all'alt della polizia, finendo per schiantarsi contro una recinzione. Protagonisti del tentativo di fuga e dell'incidente, avvenuto verso le 2 di notte in una via di Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati quattro minorenni: tre ragazzi, due di 15 anni e uno di 17, e una 16enne.