Pavia, il sindaco leghista scrive a Mattarella: "Conceda la cittadinanza a Danielle Madam"

Una lettera concisa ma dall'alto significato quella che il primo cittadino del capoluogo lombardo, Fabrizio Fracassi, ha indirizzato al Capo dello Stato, affinché la 23enne lanciatrice del peso possa finalmente diventare una cittadina a tutti gli effetti dopo 16 anni di permanenza in Italia. La motivazione è semplice: "gli eminenti servizi resi al Paese e l’eccezionale interesse dello Stato che ne discende". La Madam, dopo il caso delle presunte facilitazioni concesse al calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza, si era sfogata con un post su Facebook che era stato commentato in modo becero e razzista da tanti utenti. Addirittura la ragazza è stata discriminata qualche giorno dopo da un cliente del bar in cui lavora, che le ha detto: "Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Tu non diventerai mai italiana". Per questo il sindaco ha voluto far sentire all'atleta la vicinanza della comunità pavese con questo atto simbolico, ma anche di profonda sostanza.