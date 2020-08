Pistoia, al bancone del supermercato c'è una commessa di colore: cliente si rifiuta di essere servito

"Un cliente, davanti al banco gastronomia e in presenza di altri clienti e degli addetti, ha affermato di non voler essere servito dalla commessa, in quel momento disponibile, perché nera". E' quanto si legge in una nota scritta dai sindacati Filcams Cgil e Rsu. L'episodio di razzismo sarebbe avvenuto in un negozio Unicoop di Pistoia.