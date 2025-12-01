Passaporto, addio al bollettino postale: ecco cosa cambia dal 1° dicembre

Entra in vigore la nuova procedura per il rilascio: aumenta leggermente l'importo da versare e cambia completamente il metodo di pagamento
© Istockphoto
Dal 1° dicembre entra ufficialmente in vigore la nuova modalità di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario. Non sarà più possibile utilizzare il bollettino postale per versare il contributo richiesto. D'ora in avanti il pagamento dovrà essere effettuato attraverso i canali abilitati a PagoPA o tramite i servizi messi a disposizione da Poste Italiane. Resteranno, comunque, validi i pagamenti effettuati tramite bollettino prima del 1° dicembre 2025.
Il contributo necessario per ottenere il passaporto subisce una lieve rimodulazione: passerà da 42,50 euro ai 42,70 euro. Non è previsto nessun altro costo aggiuntivo, fatta eccezione per chi sceglie la consegna del passaporto a domicilio, servizio opzionale che ha un costo di 9,53 euro da pagare in contrassegno al personale di Poste Italiane.
È possibile pagare sia allo sportello o comodamente da casa. I cittadini potranno effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale, presso gli sportelli delle Banche, le tabaccherie, le ricevitorie oppure attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).
Per procedere al pagamento, in presenza o online, è obbligatorio fornire nome e cognome del richiedente
e codice fiscale, dati che devono essere inseriti anche nel caso in cui il passaporto sia richiesto per un minore. Il pagamento deve essere effettuato dopo l'inoltro della domanda, come indicato nelle nuove linee operative.
La richiesta del passaporto va presentata agli uffici Passaporto del luogo di residenza, domicilio o dimora, all’estero presso ambasciate e consolati italiani.
L'introduzione di PagoPA e delle piattaforme online per il pagamento del passaporto rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici. L'obiettivo è rendere la procedura più rapida, tracciabile e accessibile attraverso molteplici canali, sia fisici che digitali.