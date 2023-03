Passaporti, è ancora caos: saltano 100mila viaggi, danni alle agenzie per 150 milioni di euro

Perché i tempi per il passaporto sono così lunghi

Le cause principali dei clamorosi ritardi riguardano l'accumulo di arretrati dovuti alla pandemia Covid e, dopo la Brexit, l'obbligo del passaporto per viaggiare in Gran Bretagna. Quest'ultima rappresenta una meta molto gettonata dagli italiani provenienti soprattutto dal Nord Italia, dove non a caso negli ultimi mesi le "lungaggini" sono state più accentuate. Si possono individuare però altre due cause: ci sono Paesi che chiedono un passaporto valido per i successivi sei mesi e ce ne sono altri, come il Marocco, che adesso non accettano più la sola carta d'identità. Le procedure sono dunque diventate quindi più complicate.