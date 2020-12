Party in hotel a Milano, il titolare a "Mattino Cinque": “Abbiamo seguito le regole”

A "Mattino Cinque" le parole del titolare dell'Hotel The Roof, Roberto Vernardelli, finito nella bufera: "Tanto polverone inutile. Noi seguiamo la legge, in base alla quale possiamo servire pranzo e cena agli ospiti, mantenendo tutti i protocolli. E noi di protocolli ce ne intendiamo visto che durante la prima ondata di pandemia abbiamo ospitato persone in quarantena, gratuitamente".

E aggiunge: "Noi invitiamo gli ospiti a indossare la mascherina, ma noi non siamo forze dell'ordine non possiamo sanzionare gli ospiti e neanche menarli. Gli albergatori non ci hanno marciato. A fronte di un governo che fa quasi nulla in ordine di ristori, che dà aspirine a una persona gravemente malata. Noi imprenditori non possiamo licenziare, quando siamo a norma di legge, dobbiamo fare qualsiasi cosa per difendere l'azienda e i posti di lavoro".

Sulla questione Capodanno. "Ma voi andate nei centri commerciali? - polemizza Roberto Vernardelli - C'è una marea di gente che tocca gli oggetti... è un compito delle forze dell'ordine e dei sindaci far rispettare le disposizioni. Ci sono enormi contraddizioni. La cosa curiosa è che a pranzo si può mangiare al ristorante, ma il Covid infetta solo di notte e non di giorno come Dracula?".