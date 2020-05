Parte Immuni: al via la sperimentazione in tre Regioni | In Italia 300 nuovi casi, è il dato più basso dal 29 febbraio

Conto alla rovescia per l'app " Immuni ". Il governo ha pubblicato il codice sorgente che chiarisce il funzionamento dell'applicazione di tracciamento per contrastare l'emergenza coronavirus . La sperimentazione partirà in una prima fase in 3 Regioni: Liguria, Abruzzo e Puglia . Per ora, tuttavia, non è ancora possibile scaricarla. "Sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno", spiega il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

La protesta si muove compatta ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, dove i commercianti hanno protestato consegnando le chiavi in una cesta al commissario prefettizio Silvana D'Agostino. "Siamo stanchi di subire ingiustizie e di non essere ascoltati dal governo centrale e dal governo regionale, siamo sull'orlo del fallimento, non abbiamo ricevuto alcun aiuto, non vogliamo morire", affermano al sito "Ottopagine" i piccoli imprenditori scesi in piazza. I promotori della manifestazione sono Associazioni commercianti di Ariano Irpino, Aca, Ancecom, Confcommercio, CcnCentro Storico, Irpiniacom, Uca.

In Italia continua la tendenza positiva nell'andamento dell'epidemia e i dati della Protezione civile confermano la riduzione di casi, decessi e ricoveri in terapia intensiva osservata ormai da qualche giorno. In generale i numeri sono decisamente positivi, come ha rilevato su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza: "In Italia la curva continua a piegarsi dal lato giusto, ma serve cautela e non dobbiamo mai dimenticare che il virus si sconfigge solo con un approccio globale".

I dati della Protezione civile indicano che nelle ultime 24 ore i decessi per Covid-19 sono stati 92, contro l'aumento di 50 di domenica; rallentano anche i contagi, che sono stati 300 più di ieri, quando l'incremento era stato di 531. Zero contagi si registrano in Umbria, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano. Si riduce inoltre il numero dei malati (1.294 meno di ieri) e scende di 12 unità quello dei ricoverati in terapia intensiva, aumentano i guariti (1.502 in più di ieri).