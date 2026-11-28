Si è trattato di "una violenza brutale, senza alcuna remora, con disprezzo della dignità della vittima". È la definizione degli inquirenti per il piano messo in atto dai tre giovanissimi. Il magistrato scrive che la 30enne è stata trattata senza alcun rispetto e che il gruppo di adolescenti avrebbe mostrato la più totale indifferenza per la sofferenza della giovane, per la sua dignità di essere umano e più in generale per la sua vita. Inoltre, secondo il giudice, l'aggressione sarebbe stata premeditata in particolare dal ragazzo che ha organizzato l'incontro nell'appartamento della vittima.