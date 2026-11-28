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Parma, 4 novembre 2025, un minorenne contatta una donna di origini brasiliane di 30 anni per concordare un incontro sessuale. Quando lei lo fa entrare nel proprio appartamento arrivano anche altri due complici. A quel punto, i tre avrebbero abusato della donna a turno e, dopo lo stupro, l’avrebbero anche derubata del denaro e gioielli.
La donna è stata vittima di una trappola pianificata, come ricostruito poi dalla Procura di Bologna che negli ultimi giorni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due dei tre ragazzi, mentre il primo era stato rintracciato il 12 agosto scorso e messo in una struttura per minori.
"Violenza brutale, con disprezzo della dignità della vittima"
Si è trattato di "una violenza brutale, senza alcuna remora, con disprezzo della dignità della vittima". È la definizione degli inquirenti per il piano messo in atto dai tre giovanissimi. Il magistrato scrive che la 30enne è stata trattata senza alcun rispetto e che il gruppo di adolescenti avrebbe mostrato la più totale indifferenza per la sofferenza della giovane, per la sua dignità di essere umano e più in generale per la sua vita. Inoltre, secondo il giudice, l'aggressione sarebbe stata premeditata in particolare dal ragazzo che ha organizzato l'incontro nell'appartamento della vittima.