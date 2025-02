Parma, Vittorio Brumotti documenta lo spaccio di droga a cielo aperto dal bar al parco giochi

L'inviato del tg satirico prima mostra la presenza di un vero e proprio supermarket di stupefacenti a cielo aperto dentro un parco giochi destinato a bambini e famiglie, poi si sposta all'interno di un bar della centrale via Trento, il cui bagno viene utilizzato dagli spacciatori come punto vendita di droga. I titolari si dicono estranei ai fatti, nonostante la presenza, nel bar, di telecamere fisse e sacchetti abbandonati per terra, facilmente riconducibili allo spaccio di stupefacenti. In entrambi i casi, grazie all'intervento di "Striscia la Notizia", i Carabinieri hanno effettuato dei fermi.