Parete (Caserta), bimbi picchiati a scuola: maestra incastrata da una mamma

A Parete, in provincia di Caserta, una maestra è stata sospesa per dodici mesi per aver picchiato i bimbi in una scuola dell'infanzia paritaria.

L'insegnante è stata incastrata da una mamma: quest'ultima ha messo nel vestito del figlio un registratore trovando così conferme ai sospetti. L'insegnante è accusata di aver maltrattato gli alunni, dando loro schiaffi sul viso e sul corpo, spintoni, calci, strattoni e insultandoli con offese tipo "scemo" o "cretino".