Il Papa: "Salvo D'Acquisto verso la beatificazione"

Nel novembre del 1940, a seguito dell'entrata in guerra dell'Italia, fu inviato in Libia dove prestò servizio fino al settembre 1942. "La sua rettitudine morale suscitò ammirazione da parte dei colleghi militari di fronte ai quali non si vergognava di fare il segno della croce e recitare il Rosario", riferisce ancora il Dicastero vaticano. Rientrato in Italia nel settembre 1942, dopo aver frequentato a Firenze il Corso Intensivo per Allievi Sottufficiali dei Carabinieri, venne assegnato in qualità di Vicebrigadiere alla Stazione dei Carabinieri di Torrimpietra.