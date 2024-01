Il Papa: "Il piacere sessuale è un dono di Dio, ma è minato dalla pornografia"

"Vincere la lussuria"

Vincere "la battaglia contro la lussuria - ha chiarito Bergoglio - può essere un'impresa che dura tutta la vita". E ancora: "Amare è rispettare l'altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un'anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori. Amare è bello".