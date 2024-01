Papa Francesco: "Le dimissioni sono una possibilità ma non ora" 

"Dietro la guerra c'è il commercio delle armi"

"La guerra - ha proseguito Bergoglio - è un'opzione egoistica. È il gesto di prendere per sé. La pace è il contrario, tende la mano all'altro. Le guerre non sono finite dopo la seconda guerra mondiale. Ora ce ne sono due vicino a noi, in Ucraina e in Medio Oriente - ha aggiunto Papa Francesco -. Dietro le guerre c'è il commercio delle armi. In questo momento gli investimenti che danno più soldi sono le fabbriche delle armi: investire per uccidere. Questa è una realtà".