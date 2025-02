Papa, Bruni: "Notte tranquilla, ha fatto colazione e letto giornali"

Pellegini in preghiera - Migliaia di pellegrini sono giunti questa mattina in Vaticano. In particolare sono circa 5mila i fedeli, tra questi quelli provenienti dalle diocesi di Parma, Viterbo e Benevento, giunti per gli appuntamenti del Giubileo degli Artisti. A loro padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini ha chiesto di pregare per Papa Francesco che in queste ore è ricoverato.