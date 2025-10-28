Il Papa: "Basta guerre con i loro cumuli di morti, il mondo ha sete di pace"

"Basta guerre": è l'appello di Papa Leone XIV al termine del meeting di Sant'Egidio. "Il mondo ha sete di pace: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il diritto. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli!", ha detto alla cerimonia al Colosseo, insieme ai leader delle altre fedi cristiane. "La preghiera è una grande forza di riconciliazione. Chi non prega abusa della religione, persino per uccidere. Non parole gridate, non comportamenti esibiti, non slogan religiosi usati contro le creature di Dio. Abbiamo fede - ha sottolineato - che la preghiera cambi la storia dei popoli".