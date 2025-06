Papa Leone XIV, visita a sorpresa in sede Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria

Papa Leone XIV si è recato a sorpresa in visita a Santa Maria di Galeria, nella zona extra territoriale dove sorge il Centro Radio in onda corta della Radio Vaticana, Dicastero per la Comunicazione. Il Pontefice ha incontrato il personale del centro, con cui si è trattenuto in conversazione, ha visitato la sala trasmettitori progettata dall'architetto Pier Luigi Nervi e si è seduto nella sala di controllo per le trasmissioni in onda corta. Il Papa si è informato sul funzionamento delle antenne, delle trasmissioni e del sistema di digital disaster recovery, e con il personale ha celebrato con un piccolo rinfresco il suo 43esimo anniversario di sacerdozio, che cade oggi.