Al Pacino incontra Leone XIV: è la prima udienza tra un Papa americano e una star del cinema

Pacino è cresciuto in un famiglia cattolica ma non ha mai espresso convinzioni legate alla fede e anzi, in una recente intervista, ha raccontato di "aver trovato il nulla" quando nel 2020, colpito dal Covid, gli si era fermato il cuore. Martin Scorsese, che nel 2019 lo ha diretto in "The Irishman" nel ruolo del sindacalista Jimmy Hoffa, non ha invece mai fatto mistero di essere un cattolico praticante. Il regista ha avuto a sua volta uno stretto rapporto con Papa Francesco, attraverso alcune conversazioni con il defunto pontefice, che saranno incluse nel documentario "Aldeas - A New Story". Si tratta di un progetto che pone al centro la "Scholas Occurrentes", organizzazione internazionale fondata da Bergoglio nel 2013. Autore di molti film a tema cattolico tra cui "L'ultima tentazione di Cristo", che nel 1998 provocò le proteste di gruppi religiosi, e "Silenzio" sui missionari gesuiti in Giappone,; Scorsese è stato tra i primi a esprimere cordoglio lo scorso 21 aprile per la morte del Papa, da lui definito "una luce inestinguibile".