Al Pacino: "Durante il Covid sono quasi morto"

La vita aveva in serbo per lui altre sorprese. Dopo il terrore della morte nel 2020, nel 2023 è infatti diventato padre per la quarta volta. Una sorpresa inattesa per il divo, a cui i medici avevano detto che non poteva più avere figli. Proprio per questo pare ha richiesto un test del dna all'ex compagna Alfallah Noor, pensando che la donna stesse cercando di truffarlo. Parlando del futuro del figlio e di quando lui non ci sarà più, Pacino ha suggerito che potrebbe iniziare a conoscerlo attraverso il piccolo ruolo nella commedia di Adam Sandler "Jack and Jill". Una semplice apparizione, in cui fa la parodia di un carosello per "Dunkin's Donuts": "E' una parte buffa. Era un periodo in cui dovevo farlo perché non avevo soldi, il contabile che mi aveva truffato era finito in prigione e avevo bisogno di qualcosa subito. Così ho accettato".