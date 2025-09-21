Papa Leone: "I popoli schiacciati dall’indifferenza, i governi non usino la ricchezza per fare armi"

La celebrazione si è svolta nella chiesa di Sant'Anna, affidata alla comunità agostiniana e situata all'interno delle mura vaticane. È qui che Papa Leone XIV ha pronunciato parole nette contro la passività di fronte al dolore e alle ingiustizie. "Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza, che li abbandona a un destino di miseria", ha detto durante l'omelia.

Il Pontefice ha ribadito il ruolo attivo della Chiesa nei contesti di crisi globale, affermando: "Non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male". Le sue parole si inseriscono in un filone di interventi sempre più frequenti con cui il Papa richiama le responsabilità morali e politiche dei credenti e dei decisori pubblici.