"Tanti popoli vivono in uno stato inaccettabile"

Papa: "Non c'è giustizia se le condizioni di vita sono disumane"

20 Set 2025 - 13:32
© Ansa

Il Papa, nel discorso agli operatori di giustizia, ha sottolineato che "il Giubileo invita a riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato: ossia sulla realtà di tanti Paesi e popoli che hanno 'fame e sete di giustizia', perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili". Citando Sant'Agostino, il Pontefice ha detto: "È impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia". "All'attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate queste sentenze perennemente valide", ha commentato Leone XIV.

