Papa Leone XIV, oggi il giorno del ricovero tra allerta hacker e silenzio americano

Per quanto riguarda l'accennato silenzio statunitense, è impossibile non notare come non sia arrivato alcun messaggio di solidarietà dal presidente Donald Trump o dal vicepresidente JD Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio. In più occasioni, Trump ha mostrato di non apprezzare particolarmente il Papa. Non solo. È recente il messaggio di Leone XIV contro la pena di morte ("è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi") in occasione della Giornata contro la pena di morte e proprio nelle ore in cui il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. Sempre gli Usa, in questi giorni, sono stati al centro del dibattito sulla pena di morte in merito al caso della fallita esecuzione di Christa Pike.