Papa: in Canada ho preso schiaffi, bisognava mettere la faccia

Papa Francesco in Canada ha preso "schiaffi" ascoltando i racconti dei sopravvissuti alle scuole residenziali per indigeni gestite dalla Chiesa cattolica.

Lo ha raccontato lo stesso Pontefice, ripercorrendo il recente viaggio nel corso dell'udienza generale e sottolineando che l'incontro con le popolazioni autoctone è stato per lui "molto doloroso" , ma "si doveva mettere la faccia" per gli "errori" e i "peccati" compiuti in passato dalla Chiesa.