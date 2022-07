Il Papa è arrivato in Canada: in visita nel Paese per chiedere scusa ai popoli nativi

Ad attenderlo all'aeroporto di Edmonton, in Alberta, c'erano il governatore generale del Canada Mary May Simon, nativa Inuk , e il primo ministro Justin Trudeau .

Lunedì l'incontro con i sopravvissuti agli abusi

- Si tratta di un passo fondamentale negli sforzi della Chiesa cattolica per riconciliarsi con le comunità native. Il Pontefice non ha eventi ufficiali in programma per oggi, 24 luglio, e avrà il tempo di riposare prima del suo incontro di lunedì con i sopravvissuti vicino al sito di un'ex scuola residenziale a Maskwacis, dove dovrebbe scusarsi con loro.

Viaggio penitenziale

- A bordo dell'aereo papale, il Santo Padre ha detto ai giornalisti che si trattava di un "viaggio penitenziale" e ha esortato alla preghiera in particolare per gli anziani e i nonni.