Papa: "Su IA umanità al bivio, sia sviluppata per il bene comune"

"L'umanità si trova a un bivio di fronte all'immenso potenziale generato dalla rivoluzione digitale guidata dall'intelligenza artificiale". Lo afferma Papa Leone XIV, aggiungendo e che "l'impatto di questa rivoluzione è di vasta portata e sta trasformando settori come l'istruzione, il lavoro, l'arte, la sanità, la governance, l'esercito e la comunicazione". Una trasformazione, definita "epocale" che, aggiunge Leone, "richiede responsabilità e discernimento per garantire che l'IA sia sviluppata e utilizzata per il bene comune, costruendo ponti di dialogo e promuovendo la fraternità, e assicurando che sia al servizio degli interessi dell'umanità nel suo insieme".