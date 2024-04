Papa Francesco a Venezia: l'incontro con le detenute alla Giudecca, poi la Messa in San Marco

Papa Francesco è giunto a Venezia per l'attesa visita pastorale in Laguna.

Il Pontefice è atterrato in elicottero nel piazzale interno della Casa di Reclusione femminile all'isola della Giudecca, per l'incontro con le detenute e la visita alla struttura, scelta significativamente quest'anno come padiglione della Santa Sede nell'ambito della Biennale d'arte. Poi l'abbraccio con i giovani alla Basilica della Madonna della Salute e, alle 11, la Santa Messa in Piazza San Marco.