Papa Francesco: "La pace negoziata è meglio della guerra senza fine"

Papa Francesco ha invocato la pace in tutto il mondo, squassato dai conflitti in corso in Ucraina e Gaza.

In un'intervista a Cbs News, Beroglio ha affermato che "una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine". "Per favore: i Paesi in guerra, tutti quanti, fermino la guerra. Cercate di negoziare. Cercate la pace", ha dichiarato il Pontefice parlando attraverso un traduttore.