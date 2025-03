Papa Francesco, la Santa Sede: "Ha riposato tutta la notte"

"La preghiera per il Papa è un bellissimo affresco dell'unità della Chiesa", ha detto monsignor Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari generale della Segreteria di Stato in un’intervista al Sir, l'agenzia stampa promossa dalla Cei. Il presule, tra i pochi ammessi a far visita al Santo Padre in ospedale, sottolinea che in questi giorni difficili c'è un'attenzione speciale per lui da ogni parte del mondo e dice: "Pur nelle diverse sensibilità e nelle differenze dei ruoli, ci troviamo tutti insieme come fratelli a pregare per il nostro pastore. Questa è la cosa più importante di tutte".