Papa Francesco, Santa Sede: "Ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo"

Papa Francesco "ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo". Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana. Giunto al diciannovesimo giorno di ricovero al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dopo alcuni giorni in cui la situazione era sembrata stabilizzarsi, ieri Bergoglio ha accusato "due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo", per i quali sono state necessarie "due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni" e la ripresa della ventilazione meccanica non invasiva. Se pur in un "quadro complicato", Francesco "è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante". In ogni caso la prognosi rimane ancora riservata.