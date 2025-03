Papa Francesco, il bollettino dal Gemelli: "Notte tranquilla"

"La notte è stata tranquilla". Lo riferisce il bollettino vaticano sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Nonostante l'assenza di ulteriori crisi respiratorie, resta la preoccupazione dopo il broncospasmo che ha colpito il Santo Padre pochi giorni fa. Per la terza domenica, Bergoglio non terrà l'Angelus in piazza San Pietro, ma invierà un testo scritto.