Papa Francesco, condizioni stabili: non ha avuto altre crisi | Ha ricevuto l'Eucarestia e si è dedicato alla preghiera

Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono stabili. Ha mangiato, non ha febbre e ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. "Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi", si legge nel bollettino diffuso dai medici. Il Pontefice, dopo quella di venerdì, "non ha presentato episodi di broncospasmo" ed è sempre vigile e orientato", aggiunge la nota. Nel pomeriggio ha ricevuto l'Eucarestia e poi si è dedicato alla preghiera. La prognosi rimane riservata.