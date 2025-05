L'ultimo desiderio di Papa Francesco: usare la papamobile per curare i bimbi di Gaza

Il veicolo sarà gestito da un autista e da medici. Al suo interno attrezzature per la diagnosi, l'esame e il trattamento, tra cui test rapidi per le infezioni, kit di sutura, siringhe e aghi, fornitura di ossigeno, vaccini e un frigorifero per i medicinali. Quando il corridoio umanitario verso Gaza riaprirà, sarà pronto a fornire assistenza sanitaria di base ai bambini di Gaza. E' la papamobile che Bergoglio aveva utilizzato nel suo storico viaggio in Terra Santa, nel 2014, quasi all'inizio del pontificato. Era rimasta a Betlemme come ricordo di quella visita ma anche un po' come simbolo di pace.