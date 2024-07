Il Papa esce dal Vaticano: Santo Padre dall'ottico di fiducia in centro a Roma

Reduce dalla visita di domenica a Trieste, dove è intervenuto a conclusione delle Settimane sociale dei cattolici, papa Francesco è uscito dal Vaticano per recarsi dal suo ottico di fiducia in via del Babuino, a due passi da piazza del Popolo, a Roma. Un'uscita di basso profilo, naturalmente, come fatto altre volte in passato per recarsi proprio dall'ottico o in farmacia. Dall'ottico in particolare andò già nel 2015 quando il suo "cambio di montatura" divenne un enorme bagno di folla.