Papa Francesco operato: notte tranquilla, decorso regolare 

Seconda notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fonti ospedaliere riferiscono di un decorso regolare. La degenza durerà complessivamente sette giorni, "salvo complicazioni". Dopo quello di lunedì a mezzogiorno, che descriveva il Papa "in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo", non è stato diramato nessun altro bollettino medico.