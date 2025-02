Papa Francesco, nono giorno di ricovero al Gemelli | La Santa Sede: "Il Pontefice ha riposato bene"

Si torna a parlare di dimissioni di Papa Francesco? "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano". Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in un'intervista al Corriere della Sera. "Gli ho fatto sapere che sono disponibile a incontrarlo, se lo ritiene necessario, ma finora non c'è stato bisogno. Al riguardo, è meglio che resti protetto e abbia meno visite possibile, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto. Grazie a Dio, le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo".