Papa Francesco ricoverato al Gemelli, due primari e due infermieri nel team medico che cura il Santo Padre

Controlli costanti sul Santo Padre

In questi giorni di ricovero, non si sono mai fermati i controlli ematici e quelli della saturazione dell'ossigeno, mentre continua anche la terapia via endovena di antibiotici e antinfiammatori, che proseguirà ancora per qualche giorno per sconfiggere l'infezione batterica alle vie respiratorie individuata dai medici.