Papa Francesco sarà dimesso venerdì: arriva l'ufficialità

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha anche detto che il Pontefice "ha riposato bene durante la notte. Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma. Nella serata di ieri ha cenato comunitariamente insieme a quanti dal giorno del ricovero lo assistono". Questa mattina, "come segno di ringraziamento, ha ricevuto tutta l'equipe operatoria formata dal personale medico, dagli infermieri, dagli operatori socio sanitari e dagli ausiliari che lo scorso 6 giugno hanno coordinato, eseguito e reso possibile l'operazione chirurgica".

Papa Francesco: "Non lasciate soli gli anziani"

Papa Francesco ha diffuso il messaggio per la III Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che si celebra il 23 luglio sul tema Di generazione in generazione la sua misericordia. "Lo Spirito Santo benedice e accompagna ogni fecondo incontro tra generazioni diverse, tra nonni e nipoti, tra giovani e anziani", ha sottolineato il Pontefice. Dio, ha proseguito Francesco, "desidera che, come ha fatto Maria con Elisabetta, i giovani rallegrino i cuori degli anziani, e che attingano sapienza dai loro vissuti. Ma, anzitutto, il Signore desidera che non lasciamo soli gli anziani, che non li releghiamo ai margini della vita, come purtroppo oggi troppo spesso accade". Bergoglio ha invitato a "riflettere sul legame tra giovani e anziani". "Il Signore spera che i giovani, incontrandoli, accolgano la chiamata a custodire la memoria e riconoscano, grazie a loro, il dono di appartenere a una storia piu' grande. L'amicizia di una persona anziana aiuta il giovane a non appiattire la vita sul presente e a ricordarsi che non tutto dipende dalle sue capacità. Per i più anziani, invece, la presenza di un giovane apre alla speranza che quanto hanno vissuto non vada perduto e che i loro sogni si realizzino".