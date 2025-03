Papa Francesco, Santa Sede: "Miglioramenti confermati, sospesa ventilazione non invasiva"

Per quanto riguarda lo svolgimento dei riti della Settimana Santa, periodo cruciale per i cristiani che precede la Pasqua, e soprattutto per quanto riguarda la possibile partecipazione di Papa Francesco, "al momento ci sono solo ipotesi ma nessuna decisione definitiva". "Nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta in questo senso", precisa la Sala stampa vaticana, anche in presenza di un quadro clinico del Papa che appare in miglioramento. Sulle possibili dimissioni dal Gemelli, si sottolinea infatti come queste non siano "imminenti".