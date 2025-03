Papa Francesco, la Santa Sede: "Ha trascorso la notte senza ventilazione meccanica"

Insomma, resta "la grande prudenza da parte dell'equipe medica" che ha in cura il Pontefice dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Oggi, intanto, la giornata di Francesco è trascorsa tra le cure farmacologiche e la fisioterapia, respiratoria alternata e quella motoria. Il Papa viene alimentato "con una dieta preparata dai medici per queste situazioni e che comprende anche l'assunzione di cibo solido". Per quanto riguarda, invece, le possibili dimissioni dall'ospedale, i medici che hanno in cura il Pontefice, proseguono a non fare previsioni e men che meno a diffondere possibili date.