Papa Francesco, la Santa Sede: "Situazione stazionaria, piccoli lievi miglioramenti" | Spiegato il motivo della mano gonfia in foto

Da quanto riferito queta sera emerge che segni positivi sono riscontrabili nell'ossigenazione del Papa che per alcuni momenti può anche, se pur per breve tempo, fare a meno della ossigenoterapia con il quale viene aiutato e che è passata a tre tipi di interventi. Si è puntualizzato, infatti, che si tratta di "quella meccanica soprattutto per la notte, quella ad alti flussi, che è stata comunque ridotta, e che viene alternata all'ossigenazione ordinaria, sempre con l'uso di cannule". Si aggiunge poi che "anche nel corso della giornata il Papa può rimanere, in determinate situazioni come gli spostamenti nella cappellina per la celebrazione della messa o la preghiera, senza l'uso dell'ossigeno".