Papa Francesco: "La Chiesa è donna, è brutto quando la donna vuole fare l'uomo"

Bergoglio, poi, ha ribadito che la Chiesa "è donna" ma non è "un'azienda multinazionale" e "ciò che è caratteristico della donna non viene sancito dal consenso o dalle ideologie". C'è la "dignità" che "è un bene inestimabile" che "nessuna legge umana può dare o togliere". A partire da questo "la cultura cristiana elabora sempre nuovamente, nei diversi contesti, la vocazione e missione dell'uomo e della donna e il loro reciproco essere per l'altro, nella comunione. Non l'uno contro l'altro, in opposte rivendicazioni, ma l'uno per l'altro".