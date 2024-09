Papa Francesco incontra 17 vittime di abusi in Belgio: "Vergogna, chiedo perdono"

La bomba della pedofilia nella Chiesa in Belgio è esplosa proprio nel primo giorno della visita di Papa Francesco nel Paese. Il viaggio a Bruxelles era nato per celebrare i 600 anni dell'Università di Lovanio e per mettere in evidenza il ruolo di un Paese piccolo, ma allo stesso tempo centrale in Europa. Anche per costruire vie di pace, in questo frangente così "vicino alla guerra mondiale", come ha sottolineato il Santo Padre. Era però impossibile ignorare che in Belgio la Chiesa nei decenni passati si è macchiata di terribili delitti contro i più piccoli. "Sono stati orribilmente feriti, segnati per la vita", ha sottolineato il re Philippe, nel suo discorso davanti al Papa nel maestoso Palazzo di Laeken. Il premier Alexander De Croo ha lanciato un messaggio ancora più forte: "non basta parlarne", "bisogna fare dei passi concreti, bisogna fare tutto il possibile". "Lei ha il diritto di sapere la verità su questi reati - ha detto rivolgendosi direttamente al Pontefice ma parlando davanti alle autorità del Paese - che vanno portati alla luce. Bisogna arrivare alla giustizia".