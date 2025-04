Papa Francesco, ai funerali anche Assange

"Ora che Julian è libero, siamo venuti tutti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la sua persecuzione. I nostri figli e io abbiamo avuto l'onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere di come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh (a Londra, ndr). Francesco scrisse a Julian in prigione e gli propose persino di concedergli asilo in Vaticano". Sono le parole di Stella Morris Gabriel, pubblicate sul profilo X di Wikileaks.