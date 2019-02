Papa Francesco apre il vertice sulla pedofilia: "Servono misure concrete, non scontate condanne"

Il vertice in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, dal titolo "La protezione dei minori nella Chiesa", è stato voluto dal Pontefice con l'obiettivo di affrontare il tema degli abusi sessuali e la "tutela dei minori". L'incontro si concluderà domenica.



"Trasformare il male in opportunità di purificazione" - "Chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un'opportunità di consapevolezza e di purificazione", ha affermato Bergoglio precisando che "grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità".



La composizione del comitato organizzatore - Il comitato organizzatore del vertice è composto dal cardinale Blaise Cupich, arcivescovo di Chicago (Usa), dal cardinale Oswald Gracias, arcivescovo ci Bombay (India), da monsignor Charles Scicluna, arcivescovo di Valletta (Malta), segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede ed ex "pm" vaticano sui casi di abusi, padre Zollner, che ne è referente, Linda Ghisoni e Gabriella Gambino, rispettivamente sottosegretaria per la sezione laici e sottosegretaria per la sezione famiglia del dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Moderatore delle plenarie, invece, è padre Federico Lombardi, ex portavoce vaticano.