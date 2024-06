Papa Francesco: "Accogliere i gay in Chiesa, ma prudenza nei seminari"

Il dialogo si è soffermato poi sull'attuale situazione geopolitica in Europa e nel mondo e il Papa ha citato con dolore le guerre in corso, in Terra Santa, Ucraina, ma anche in Myanmar, in Congo, e gli ingenti investimenti nelle armi, negli anticoncezionali, nelle spese veterinarie e nella chirurgia estetica. In tal senso ha esortato a lavorare nel magistero sociale della Chiesa, a un maggiore impegno per il bene comune, per la pace, e, in tempi di disimpegno e astensionismo, nella politica, "la più alta forma di carità".