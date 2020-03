Papa Francesco a piedi in centro a Roma: visita privata a due chiese per pregare per la fine della pandemia

Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani. E' successo domenica intorno alle 16. Poi, "facendo un tratto di via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, ha raggiunto la chiesa di San Marcellino al Corso" per pregare per "la fine della pandemia". Lo ha confermato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.